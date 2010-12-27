В Петербурге с 24 апреля ожидается рекордный ход корюшки

Управление Рыболовства выдало 447 разрешений на улов.

В 2017 году в Финском заливе общий улов корюшки промышленными организациями составил 595,9 тонн, сообщил заместитель руководителя северо-западного управления Росрыболовства Андрей Яковлев на пресс-конференции в ТАСС.

На сегодняшний день территориальным управлением Рыболовства выдано 471 разрешение на вылов корюшки. Рекомендованный объем добычи рыбы в 2018 году в Финском заливе составляет 767 тонн, на Ладожском озере 1488,5 тон.

Для городских рыбаков-любителей суточная нормы вылова корюшки составляет 5 кг. Разрешено использовать наметки и сачки диаметром до 1 метра на расстоянии более 500 метров от ставных орудий. Штраф за нарушения составляет от 2 до 5 тыс. рублей.

По предварительным данным специалистов, массовый ход корюшки начнётся с 24 апреля и продлится около месяца.

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