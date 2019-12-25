В Петербурге расписание движения электричек частично изменится с 30 октября

Это связано с уменьшением пассажиропотока.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК) информирует пассажиров о том, что в связи с сезонным уменьшением пассажиропотока с 30 октября частично изменится расписание движения пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях ОЖД.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на интернет-сайте СЗППК.

Ранее стало известно, что на петербургских вокзалах проверяют соблюдение масочного режима.

Фото: Piter.tv