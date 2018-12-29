Петербуржцы пытались получить 6 миллионов на ипотеку по поддельным документам

Сотрудники угрозыска задержали их 17 января при попытке получить деньги в банке.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской задержали троих граждан, которые пытались получить несколько миллионов рублей на ипотеку по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, подозреваемые под чужими именами заключили поддельный договор купли-продажи недвижимости, в банк были предоставлены подложные документы. В декабре 2018 года 6,3 миллиона были заложены в банковскую ячейку до подтверждения перехода права собственности.

Подозреваемые 17 января 2019 года обратились в указанное кредитное учреждение, чтобы забрать денежные средства из сейфовой ячейки, но были задержаны сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Двое подозреваемых заключены под стражу. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В настоящее время проводятся дополнительные проверки.

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