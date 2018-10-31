В Петербурге задержали банду наркоторговцев

Члены ОПГ делали тайники-закладки в супермаркетах.

Накануне полицейские Петербурга задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом наркотических средств. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Было установлено, что в мае 2017 года один из мужчин создал наркотическую группировку, к которой присоединились 11 человек. Злоумышленники передавали наркотики через тайники-закладки, используя камеры хранения в продуктовых магазинах. Для связи и переписки члены ОПГ использовали интернет-мессенджеры. Кроме того, они занимались производством наркотических веществ. Для этого преступники арендовали квартиру.

Во время обысков был изъят фторамфетамин и метамфетамин. Их направили на экспертизу.

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