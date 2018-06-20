В Петербурге задержали химика-наркодилера

Мужчина готовил мефедрон и продавал его за биткоины.

Сотрудники наркоконтроля обнаружили в Петербурге подпольную лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ГУНК МВД России.

Производством и продажей наркотиков занимался 26-летний химик. В его квартире стражи порядка обнаружили бутыль с жидкостью общей массой 2743,5 граммов, мефедрон, химические реактивы, прекурсоры и лабораторное оборудование.

Обвиняемый рассказал, что распространял наркотики через тайники-закладки. На одной из интернет-площадок он предлагал мефедрон в обмен на криптовалюту "биткоин".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Наркодилер взят под стражу.

Ранее мы писали, что группу наркодиллеров на 18 лет осудили в Петербурге.

Фото: Piter.TV