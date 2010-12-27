В Ленобласти задержали нигерийца, который остался в России после ЧМ-2018

Решается вопрос о его выдворении из страны.

В понедельник, 11 февраля, в Ленобласти задержали гражданина Республики Нигерия, который приехал в Россию на ЧМ-2018. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что иностранец решил остаться на территории нашей страны. Он планировал трудоустроиться, легализоваться и получить вид на жительство. Мужчину передали полицейским. Решается вопрос о его выдворении из страны.

Этим же днем, 11 февраля, двух нигерийцев 1988 и 1996 года рождения задержали в пограничной зоне на российско-финляндском участке. По сведениям пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, они хотели незаконно пересечь Государственную границу РФ.

В ходе проверки выяснилось, что иностранцы находились на территории нашей страны незаконно. 12 февраля Выборгский городской суд оштрафовал нарушителей и постановил принудительно выдворить их из России.

Ранее мы писали, что за год выборгская таможня конфисковала товаров почти на 100 млн рублей.

Фото: Piter.TV, пресс-служба ПУ ФСБ России по г. С-Пб и ЛО