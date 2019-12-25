В Петербурге расклейщик рекламы интим-услуг выстрелил в мужчину

Мужчина сделал замечание расклейщику объявлений.

В Невском районе Петербурга полиция задержала расклейщика объявлений, выстрелившего в мужчину, который сделал ему замечание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился 36-летний пострадавший, который рассказал об инциденте у дома № 20 на Железнодорожном проспекте. Заявитель сделал замечание неизвестному, который расклеивал листовки с рекламой услуг интимного характера. Расклейщик выстрелил в лицо мужчине из аэрозольного пистолета.

Расклейщика рекламы нашли, им оказался 28-летний житель Фрунзенского района. На стрелка составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом месяце в Невском районе пенсионер открыл стрельбу по соседу и его машине.

Фото: Piter.tv