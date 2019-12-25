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В Петербурге расклейщик рекламы интим-услуг выстрелил в мужчину
Сегодня, 9:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге расклейщик рекламы интим-услуг выстрелил в мужчину

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Мужчина сделал замечание расклейщику объявлений.

В Невском районе Петербурга полиция задержала расклейщика объявлений, выстрелившего в мужчину, который сделал ему замечание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился 36-летний пострадавший, который рассказал об инциденте у дома № 20 на Железнодорожном проспекте. Заявитель сделал замечание неизвестному, который расклеивал листовки с рекламой услуг интимного характера. Расклейщик выстрелил в лицо мужчине из аэрозольного пистолета.

Расклейщика рекламы нашли, им оказался 28-летний житель Фрунзенского района. На стрелка составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом месяце в Невском районе пенсионер открыл стрельбу по соседу и его машине.

Фото: Piter.tv

Теги: выстрел, интим-услуги, реклама
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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