В Петербурге на клумбах расцвели 400 тысяч тюльпанов

В этом году они распустились раньше времени.

В Петербурге из-за довольно теплой весны раньше времени распустились тюльпаны. Уже сейчас в городе свои бутоны раскрыли более 400 тысяч цветов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

На клумбах города растут более 30 сортов тюльпанов, их садовники посадили еще осенью.

В городе можно увидеть махровые цветы, с ровными или гофрированными краями, разных цветов, размеров.

В этом году в Петербурге приведут в порядок более 100 общественных пространств.

Фото: natalialevina1408/ Instagram