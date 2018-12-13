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В Петербурге на клумбах расцвели 400 тысяч тюльпанов
Вчера, 15:06
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nastya960

В Петербурге на клумбах расцвели 400 тысяч тюльпанов

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В этом году они распустились раньше времени.

В Петербурге из-за довольно теплой весны раньше времени распустились тюльпаны. Уже сейчас в городе свои бутоны раскрыли более 400 тысяч цветов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

На клумбах города растут более 30 сортов тюльпанов, их садовники посадили еще осенью.

В городе можно увидеть махровые цветы, с ровными или гофрированными краями, разных цветов, размеров.

В этом году в Петербурге приведут в порядок более 100 общественных пространств.
Фото: natalialevina1408/ Instagram

 

 

Теги: растения, тюльпаны, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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