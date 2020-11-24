Эксперты отмечают, что ситуация складывается не очень хорошо.

В Петербурге раньше времени зацвели сине-зеленые водоросли на водоемах. По словам директора Института озероведения РАН Шамиля Позднякова, ситуация в конце мая напоминает ситуацию в начале июля и это "не очень хорошо". Об этом сообщил телеканал 78.

Когда эти водоросли отмирают, они выделяют токсины, вызывающие экземы и отравления, возможны даже летальные случаи.

Если видите зелёный цвет воды с мелкими частичками водорослей, то в этой воде не купаться и тем более пить не надо, это может вызвать серьёзное отравление. Если большой объём попадает в организм, то надо вызвать рвоту или принять уголь. отметил Поздняков

Ранее мы писали, что для купального сезона 2021 года одобрили 15 петербургских пляжей. Один пляж в Кронштадтском районе и 14 – в Курортном.

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