В Петербурге в восемь утра открыли створы дамбы

На дамбе с утра 22 января полностью открыли все водопропускные отверстия. Об этом сообщила пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).
Затворы подняли в 07:40. В дирекции рассказали, что частичная изоляция акватории Невской губы от воздействия нагонных вод со стороны Финского залива может понизить уровень подъёма воды в Неве.
Таким образом удаётся корректировать график движения судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.
Накануне в Петербурге аномально поднялся уровень воды в Неве.
Видео: Piter.TV
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