В Петербурге в восемь утра открыли створы дамбы

Днем 21 января петербуржцы заметили, как сильно поднялся уровень воды в Неве.

На дамбе с утра 22 января полностью открыли все водопропускные отверстия. Об этом сообщила пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Затворы подняли в 07:40. В дирекции рассказали, что частичная изоляция акватории Невской губы от воздействия нагонных вод со стороны Финского залива может понизить уровень подъёма воды в Неве.

Таким образом удаётся корректировать график движения судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Накануне в Петербурге аномально поднялся уровень воды в Неве.

Видео: Piter.TV