На Оптиков работники автосалона угнали 18 машин на 15 млн рублей

Полицейские задержали двух работников автоцентра, похитивших 18 автомобилей на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. Об сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию Приморского района Санкт-Петербурга с заявлением обратился 46-летний представитель автосалона. Он рассказал, что во время инвентаризации на автостоянке на Оптиков обнаружили отсутствие 18 легковых автомобилей. Общая сумма ущерба составила 15 280 000 рублей.
По подозрению в краже были задержаны двое 35-летних работников центра. По предварительной версии, подозреваемые в течение несколько дней вывозили из салона автомобили, а потом реализовывали их по липовым договорам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Похищенные автомобили разыскивают.
Ранее гендиректора из Приморского района оставили без Audi за 6 миллионов рублей.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )