На Оптиков работники автосалона угнали 18 машин на 15 млн рублей

По подозрению в краже были задержаны двое 35-летних работников центра.

Полицейские задержали двух работников автоцентра, похитивших 18 автомобилей на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. Об сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Приморского района Санкт-Петербурга с заявлением обратился 46-летний представитель автосалона. Он рассказал, что во время инвентаризации на автостоянке на Оптиков обнаружили отсутствие 18 легковых автомобилей. Общая сумма ущерба составила 15 280 000 рублей.

По подозрению в краже были задержаны двое 35-летних работников центра. По предварительной версии, подозреваемые в течение несколько дней вывозили из салона автомобили, а потом реализовывали их по липовым договорам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Похищенные автомобили разыскивают.

Ранее г ендиректора из Приморского района оставили без Audi за 6 миллионов рублей.

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