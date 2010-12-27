Гендиректора из Приморского района оставили без Audi за 6 миллионов рублей

Автомобиль украли у дома потерпевшего.

В субботу, 23 ноября, в полицию Приморского района мужчина 1952 года рождения и заявил, что у него украли дорогостоящую иномарку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел у дома №13 на Богатырском проспекте. Мужчина, являющийся генеральным директором коммерческой фирмы, обнаружил, что неизвестные угнали с парковки его автомобиль "Audi Q-8", стоимость которого оценивается в 6 миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража). Угонщика, как и сам автомобиль, уже разыскивают.

Ранее мы сообщали, что пожарные полчаса тушили горящий Volvo на Лахтинском проспекте.

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