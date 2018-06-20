Рабочий упал с третьего этажа на улице Александра Матросова

У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытый перелом левой теменной области.

В Петербург ночью 26 марта в Александровскую больницу за помощью обратился мужчина без документов. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытый перелом левой теменной области. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию.

Позже выяснилось, что мужчина работает на стройке ООО "ТехноСтрой" в районе дома №8/1 по улице Александра Матросова. Во время работ он упал с третьего этажа. В больницу его привез товарищ. Без документов мужчину не хотели принимать, но позже поместили его в реанимацию.

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Фото: Piter.tv​​​​​​​