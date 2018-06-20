Спасатели прибыли на место происшествия уже через 10 минут.

Накануне вечером неизвестный мужчина упал с Троицкого моста в Неву и остался жив. Об этом сообщают городские СМИ.

Инцидент произошел во вторник, 26 марта, в 17:50. Один из автомобилистов заснял момент падения на видеорегистратор. Один из автомобилистов побежал к мосту и вызвал службу спасения.

Спасатели прибыли на место уже через 10 минут и вытащили мужчину на берег. Он жив и сейчас находится в Мариинской больнице.

Ранее на Piter.TV: Видео: На набережной Макарова упавший с крана груз угодил в BMW.

Фото: Мостотрест/ ВК