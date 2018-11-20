В Петербурге пятиклассник спас девочку, провалившуюся под лед

Мальчик схватил ее за капюшон и позвал на помощь взрослых.

В Петербурге 11-летний мальчик спас 4-летнюю девочку, которая провалилась под лед. О геройском поступке своего ученика, пятиклассника Павла Г., рассказали в школе №509 Красносельского района. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Инцидент произошел на прошлой неделе. Школьник возвращался из магазина домой и заметил на льду посреди Матисова канала двух ребят: мальчика и маленькую девочку. Через несколько секунд прямо на глазах Павла девочка провалилась под лед по грудь.

Пятиклассник не растерялся. Он громко закричал и побежал на помощь ребенку. Школьник схватил девочку за капюшон комбинезона и начал звать взрослых. Через какое-то время подбежали люди и помогли достать малышку.

"Вообще, я считаю, что на моем месте так поступил бы каждый", — рассказал о своем поступке Павел.

В школе, где учится юный герой, намерены наградить его. Мальчик является спортсменом и занимается парусным спортом.

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Фото: pixabay.com