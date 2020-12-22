В Петербурге пьяная парочка разбила каршеринг в прямом эфире

За рулем была дизайнер и блогер Анастасия Ясакова.

В Петербурге в ночь на вторник пара молодых людей устроила променад по барам в прямом эфире. Затем нетрезвые молодые люди взяли каршеринг и, во время стриминга, разбили машину, врезавшись в попутный автомобиль.

"Мы доедем", – обещает в прямом эфире дизайнер и блогер Анастасия Ясакова, которая находится за рулем. В машине пара хором поет, двигаясь на большой скорости. После чего они врезаются в другой автомобиль.

Финальной сценой в сторис стали прыжки девушки на капоте разбитой машины. Молодой человек пошутил, что так блогер выравнивает капот. Сейчас блог девушки в Instagram закрыт.

Накануне неудачный поворот спровоцировал аварию на перекрестке Бассейной и Варшавской.

Видео: Instagram/ yasakovaasya