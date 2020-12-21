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Неудачный поворот спровоцировал аварию на перекрестке Бассейной и Варшавской

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Потребовалась ли водителям помощь медиков, неизвестно.

В понедельник, 21 декабря, на перекрестке улиц Бассейной и Варшавской столкнулись иномарка и машина такси, сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжении редакции Piter.TV оказалась видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент столкновения. Видно, что водитель такси начал поворачивать налево в тот момент, когда встречная иномарка продолжала движение вперед. По всей видимости, таксист хотел "проскочить" перекресток, однако столкновения избежать не удалось. Удар пришелся на заднюю часть иномарки. Достоверных сведений о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что в Петербурге водители совершили 4,7 тысяч аварий и погубили 12 человек.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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