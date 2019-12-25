В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что петербуржцы провели уборку у гранитной набережной Смоленки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Помимо уборки у гранитной набережной Смоленки были изготовлены и установлены на трех участках таблички, которые запрещают въезд машин на территорию.
Также горожане договорились о дальнейшем проведении выездных эколого-просветительских мероприятий по очистке берегов Смоленки.
Ранее мы сообщали о том, что на Октябрьскую железную дорогу поступили новые локомотивы.
Фото:Википедия / Lite
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