Участники встречи получили брошюры "Действуйте ЭкоЛогично".

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что петербуржцы провели уборку у гранитной набережной Смоленки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Помимо уборки у гранитной набережной Смоленки были изготовлены и установлены на трех участках таблички, которые запрещают въезд машин на территорию.

Также горожане договорились о дальнейшем проведении выездных эколого-просветительских мероприятий по очистке берегов Смоленки.

Ранее мы сообщали о том, что на Октябрьскую железную дорогу поступили новые локомотивы.

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