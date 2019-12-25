В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что на Октябрьскую железную дорогу поступили новые локомотивы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Известно, что на баланс ОЖД поступит всего 15 новых локомотивов. Отмечается, что среди которых магистральные грузовые электровозы переменного и постоянного тока, а также маневровые тепловозы.
Новенькие депо поступили на Октябрьскую железную дорогу в рамках развития перевозок на направлении Бабаево — Лужская.
Ранее мы сообщали о том, что за прошедшую неделю в Петербурге собрали 2 300 тонн грязи и мусора.
Фото:pixabay
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