В Петербурге полностью продезинфицировали Витебский и Балтийский вокзалы

Специалисты обработали как общественные пространства, так и служебные помещения.

На Витебском и Балтийском вокзалах 21 и 22 апреля провели полную дезинфекцию, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. В обработке вокзалов приняли участие специалисты Невского спасательного центра при петербургском МЧС.

Отмечается, что помещения, и общественные, и служебные, обрабатывали безопасными для людей и животных, но очень эффективными средствами. В пресс-службе подчеркнули, что и до такой масштабной дезинфекции вокзалы усиленно убирают, наносят дистанционную разметку для пассажиров и информируют их о мерах по борьбе с коронавирусом.

Также в ОЖД рассказали, что 22 апреля вечером подобным образом обработают и Ладожский вокзал.

Ранее в Петербурге провели полную дезинфекцию Московского вокзала.

Фото: пресс-служба ОЖД