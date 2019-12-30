В Петербурге проведут прямую трансляцию новогоднего гала-концерта из Китая

Предполагается, что трансляцию посмотрят тысячи человек.

В пятницу, 24 января, в Петербурге впервые проведут трансляцию новогоднего гала-концерта из Китая. Этот показ станет открытием фестиваля "Весёлый праздник Весны-2020", который затем продлится целый месяц – с 24 января по 24 февраля. Об этом стало известно из сообщения "РИА новости".

Такие внимание к этому событию не случайно. Считается, что у этого новогоднего гала-концерта самая большая аудитория в мире. Его смотрят не только 1,4-миллиардное население своей страны, но и очень многие государственные учреждения и любители китайской культуры. Организаторы предполагают, что трансляцию, которая состоится на площадке Российско-Китайского бизнес-парка посмотрят тысячи человек.

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Фото: pexels