В Петербурге протестировали куриные яйца

Эксперты проверили, содержатся ли в яйцах антибиотики, сальмонеллы, мезофильные и факультативные организмы.

Организация "Общественный контроль" провела исследование яиц, которые лежат на прилавках магазинов Санкт-Петурбурга.

Эксперты проверили, содержатся ли в яйцах антибиотики, сальмонеллы, мезофильные и факультативные организмы. Также специалисты определили уровень содержание бета-каротина и соответствие яйца заявленной категории.

В исследовании участие приняли девять марок яиц. Ни в одном из образцов не нашли ни сальмонелл, ни антибиотики. Небольшие расхождение обнаружились в содержании бета-каротина.

Ранее в "Синявинском" научились производить яйца без антибиотиков.

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