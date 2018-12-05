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В Петербурге протестировали куриные яйца
Сегодня, 15:01
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nastya960

В Петербурге протестировали куриные яйца

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Эксперты проверили, содержатся ли в яйцах антибиотики, сальмонеллы, мезофильные и факультативные организмы.

Организация "Общественный контроль" провела исследование яиц, которые лежат на прилавках магазинов Санкт-Петурбурга.

Эксперты проверили, содержатся ли в яйцах антибиотики, сальмонеллы, мезофильные и факультативные организмы. Также специалисты определили уровень содержание бета-каротина и соответствие яйца заявленной категории.

В исследовании участие приняли девять марок яиц. Ни в одном из образцов не нашли ни сальмонелл, ни антибиотики. Небольшие расхождение обнаружились в содержании бета-каротина.

Ранее в "Синявинском" научились производить яйца без антибиотиков.

Фото: Pixabay

Теги: куриные яйца, яйца
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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