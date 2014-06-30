  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге простились с рядовым ВС РФ, который погиб на Украине
Сегодня, 19:30
169
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге простились с рядовым ВС РФ, который погиб на Украине

0 0

Максима Кашенкова за проявленный героизм посмертно наградили орденом Мужества. 

В пятницу, 20 мая, в Петербурге простились с Максимом Кашенковым. Рядовой ВС РФ погиб в ходе спецоперации в Донбассе. Соболезнования родителям выразил губернатор города Александр Беглов. 

В сообщении сказано, что "такие люди, как ваш сын, – гордость России, лучшие представители нашего народа. Их подвиг будет вписан в героическую историю нашего Отечества".

В пресс-службе Смольного добавили, что Максима Кашенкова за проявленный героизм посмертно наградили орденом Мужества. 

Ранее мы писали, что на Украине погиб разведчик-снайпер из Подпорожского района Ленобласти. У него остались жена и ребенок.

Фото: Pexels

Теги: орден мужества
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии