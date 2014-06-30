В Петербурге простились с рядовым ВС РФ, который погиб на Украине

Максима Кашенкова за проявленный героизм посмертно наградили орденом Мужества.

В пятницу, 20 мая, в Петербурге простились с Максимом Кашенковым. Рядовой ВС РФ погиб в ходе спецоперации в Донбассе. Соболезнования родителям выразил губернатор города Александр Беглов.

В сообщении сказано, что "такие люди, как ваш сын, – гордость России, лучшие представители нашего народа. Их подвиг будет вписан в героическую историю нашего Отечества".

В пресс-службе Смольного добавили, что Максима Кашенкова за проявленный героизм посмертно наградили орденом Мужества.

Ранее мы писали, что на Украине погиб разведчик-снайпер из Подпорожского района Ленобласти. У него остались жена и ребенок.

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