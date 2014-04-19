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На Украине погиб разведчик-снайпер из Подпорожского района Ленобласти
Сегодня, 9:26
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На Украине погиб разведчик-снайпер из Подпорожского района Ленобласти

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У него остались жена и ребенок.

Разведчик-снайпер из Ленобласти Илья Филатов погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Илья Сергеевич Филатов был храбрым, мужественным человеком. Его уважали и ценили земляки-подпорожцы, искренне любили друзья и родные.

Александр Дрозденко

Илье Филатову был 31 год. В поселок Важины Подпорожского района его семья переехала в 2000 году. Проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках 6-й роты Пскова. У него остались жена и ребенок.

В начале мая на Украине погиб лейтенант Батыр Илмурадов из Тихвина.

Фото: Piter.tv; ВКонтакте / Администрация Подпорожского района

Теги: спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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