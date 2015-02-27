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В Петербурге простились с погибшим на Украине ефрейтором Андреем Афанасьевым
Сегодня, 16:01
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В Петербурге простились с погибшим на Украине ефрейтором Андреем Афанасьевым

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Официальное сообщение о смерти появилось 12 мая.

В Петербурге простились с ефрейтором Андреем Афанасьевым, который погиб во время спецоперации на Украине. Отмечается, что прощание прошло с воинскими почестями.

Погибшего представили к награждению орденом Мужества посмертно. Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким Афанасьева. Александр Беглов отметил, что военный погиб как настоящий воин. 

Редакция Piter.tv также выражает свои соболезнования. 

Сегодня стало известно о смерти еще одного участника спецоперации — лейтенанта Владислава Шувалова. 

Фото: Pixabay

Теги: военный, погибший, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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