В Петербурге простились с погибшим на Украине ефрейтором Андреем Афанасьевым

В Петербурге простились с ефрейтором Андреем Афанасьевым, который погиб во время спецоперации на Украине. Отмечается, что прощание прошло с воинскими почестями.
Погибшего представили к награждению орденом Мужества посмертно. Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким Афанасьева. Александр Беглов отметил, что военный погиб как настоящий воин.
Редакция Piter.tv также выражает свои соболезнования.
Сегодня стало известно о смерти еще одного участника спецоперации — лейтенанта Владислава Шувалова.
Фото: Pixabay
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