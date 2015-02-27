В Петербурге простились с лейтенантом Владиславом Шуваловым

Смольный сообщил о еще одном погибшем в ходе спецоперации на Украине. Не стало лейтенанта Владислава Шувалова.
Губернатор Александр Беглов выразил свои соболезнования близким и родным погибшего. Градоначальник рассказал, что мужчина вырос в семье военного и посвятил себя "благородной профессии защитника Отечества".
Владислава Шувалова наградили орденом Мужества посмертно.
Редакция Piter.tv также выражает свои соболезнования семье участника спецоперации.
Фото: Pixabay
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