В Петербурге простились с лейтенантом Владиславом Шуваловым

Ему присвоен орден Мужества.

Смольный сообщил о еще одном погибшем в ходе спецоперации на Украине. Не стало лейтенанта Владислава Шувалова.

Губернатор Александр Беглов выразил свои соболезнования близким и родным погибшего. Градоначальник рассказал, что мужчина вырос в семье военного и посвятил себя "благородной профессии защитника Отечества".

Владислава Шувалова наградили орденом Мужества посмертно.

Редакция Piter.tv также выражает свои соболезнования семье участника спецоперации.

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