В Петербурге прошло заседание попечительского совета Александринского театра

В мероприятии принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Петербурге 29 ноября прошло аседание попечительского совета Александринского театра, где принял участие губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

Попечительсикй совет был создан в 2018 году. Главой его является председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Одной из главных задач попечительского совета Александринского театра является продвижение творческих проектов, а также организация гастрольных и фестивальных программ театра.

На прошедшем заседании губернатор Северной столицы подчеркнул, что считает большой честью помогать Александринскому театру.

"Для всех нас – и для власти, и для бизнеса, и для общественности большая честь помогать великому театру", - подчеркнул Беглов.

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Фото: gov.spb.ru