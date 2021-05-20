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В Петербурге начали обсуждать порядок установки вышек сотовой связи
Сегодня, 17:04
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В Петербурге начали обсуждать порядок установки вышек сотовой связи

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Операторы отметили, что число базовых станций приходится увеличивать.

В Законодательном собрании начали обсуждать правовое регулирование размещения антенно-мачтовых сооружений мобильной связи. Некоторым петербуржцам не нравится, что их становится слишком много. Для решения вопроса создали рабочую группу. Участником обсуждения стал также вице-губернатор Станислав Казарин.

Горожане переживают за собственную безопасность, а также эстетический вид города. Помимо депутатов и чиновников в состав рабочей группы вошли представители операторов сотовой связи. 

По итогу специалисты должны разработать прозрачные алгоритмы установки телекоммуникационного оборудования. Интересы бизнеса также должны быть соблюдены. 

В ходе встречи было отмечено, что в период пандемии коронавируса рост нагрузки на сети составил в среднем до 20%. Только в сети 4G Tele2 за последние 3 года трафик вырос в 4 раза. В связи с этим инфраструктуру связи необходимо постоянно развивать, в том числе устанавливать базовые станции. 

Пересмотр подхода к развитию инфраструктуры связи может заключаться в трех ключевых вещах: использование городских зданий под размещение базовых станций, планирование инфраструктуры связи в новых жилых домах на этапе проектирования новостроек, а также оптимизация площадей под размещение телекоммуникационного оборудования с помощью опор двойного назначения. Важно отметить, что наша отрасль и так очень регламентирована, а нормативы в сфере размещения объектов связи в 100 раз жёстче аналогичных требований стран Европы и Северной Америки.

Сергей Тимошин, директор "Северо-Запад" Tele2. 

Директор МТС Павел Коротин сказал о том, что операторы внесут предложения, которые позволят структурировать использование городских объектов для размещения объектов связи.

Члены рабочей группы пришли к мнению, что нужно работать с убеждениями граждан, проводить цифровое просвещение и развенчивать фейки. 

Следующее заседание состоится в апреле. В нем примут участие представители Роспотребнадзора, ученые, экологи.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, как жителей Калининского района напугала подозрительная вышка. 

Фото: ВКонтакте / Калининский район

Теги: антенно-мачтовые сооружения, вышки сотовой связи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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