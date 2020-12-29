В Петербурге прошла рабочая встреча с уполномоченным по правам ребенка Анной Митяниной

С Анной Митяниной встретился губернатор Петербурга.

В четверг, 14 января, губернатор Петербурга провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка Анной Митяниной, сообщили в Смольном.

На встрече обсудили вопрос поддержки семей в условиях эпидемии, обеспечение детей горячим питанием и суррогатное материнство. Чиновники также затронули тему формирования комфортной социальной среды для семей с детьми, защиты прав и законных интересов детей-сирот и обсудили также создание реабилитационного центра для несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ. Анна Митянина также высказала свое мнение о реализации интегрального проекта "Качество детства".

Конкретные итоги встречи не сообщаются.

Ранее мы писали, что директор Петропавловской крепости Александр Колякин станет спецпредставителем губернатора Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного