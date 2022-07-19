В Петербурге прошла последняя противоаварийная тренировка перед отопительным сезоном

Согласно легенде, фонтан из теплосетей забил у дома по 13-й Красноармейской улице, 5.

Сегодня, 26 сентября, АО "Теплосеть Петербурга" провело последнюю противоаварийную тренировку в Адмиралтейском районе перед стартом отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Согласно легенде, фонтан из теплосетей забил у дома по 13-й Красноармейской улице, 5. Бригада "Теплосети" прибыла на место аварии и ликвидировала прорыв.

Чем лучше мы пройдем учебную тревогу, тем меньше неудобств испытают потребители в случае реального технологического нарушения. Андрей Пономарев, начальник отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы АО "Теплосеть Петербурга"

В тренировке участвовали специалисты Диспетчерского пункта ЦДС и Дежурной службы, две рабочие бригады пятого эксплуатационного района, сотрудники Службы электрохозяйства и персонал смены Автовской ТЭЦ.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году 90% тепловых сетей будут под контролем Петербурга.

Фото: Piter.TV