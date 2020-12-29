  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге прошла молодежная патриотическая акция "900 дней и ночей"
Сегодня, 22:15
68
smirenny

В Петербурге прошла молодежная патриотическая акция "900 дней и ночей"

0 0

Акция памяти прошла во дворе Государственной академической капеллы.

В среду, 27 января, во дворе Государственной академической капеллы прошла  молодежная патриотическая акция "900 дней и ночей", сообщили в Смольном. 

Губернатор Петербурга посетил акцию и поздравил всех с днем ленинградской Победы и поблагодарил участников и организаторов акции за сохранение памяти о блокаде. Он напомнил, что поисковые отряды работали и в непростых условиях прошлого года. Благодаря их работе были найдены останки почти 600 солдат. За 30 лет были найдены и захоронены более 30 тысяч воинов, установлены более 7 тысяч имён без вести пропавших.

Война не окончена, пока не захоронен последний солдат

привел слова генералиссимуса Суворова градоначальник. 

Напомним, патриотическая акция "900 дней и ночей" организована молодежными добровольческими объединениями Петербурга. В этом году она проходит в пятый раз.

День снятия блокады Ленинграда. Главное на Piter.tv

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: 77 годовщина прорыва блокады ленинграда, акция 900 дней и ночей, ленинград, молодежная патриотическая акция 900 дней и ночей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии