В Петербурге прошла молодежная патриотическая акция "900 дней и ночей"

Акция памяти прошла во дворе Государственной академической капеллы.

В среду, 27 января, во дворе Государственной академической капеллы прошла молодежная патриотическая акция "900 дней и ночей", сообщили в Смольном.

Губернатор Петербурга посетил акцию и поздравил всех с днем ленинградской Победы и поблагодарил участников и организаторов акции за сохранение памяти о блокаде. Он напомнил, что поисковые отряды работали и в непростых условиях прошлого года. Благодаря их работе были найдены останки почти 600 солдат. За 30 лет были найдены и захоронены более 30 тысяч воинов, установлены более 7 тысяч имён без вести пропавших.

Война не окончена, пока не захоронен последний солдат привел слова генералиссимуса Суворова градоначальник.

Напомним, патриотическая акция "900 дней и ночей" организована молодежными добровольческими объединениями Петербурга. В этом году она проходит в пятый раз.

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Фото: пресс-служба Смольного