Участники помогли детям реабилитационного центра.

В воскресенье, 16 августа, в Петербурге прошла благотворительная фитнес-акция, участники которой помогли детям реабилитационного центра "Без границ".

Участие в акции бесплатное, по окончанию тренировки участники делают благотворительный взнос. Отмечается, что тренировки проходят каждую неделю с июля 2020 года. Основательница проекта и акции Алина Казанцева отметила, что тренировки направлены на повышение выносливости, укрепление тела.

Реабилитационный центр "Без границ" был создан семьями игроков ФК "Зенита" в 2017 году. Там занимаются более 200 детей с диагнозом детский церебральный паралич.

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Фото: pixabay