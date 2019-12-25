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В Петербурге прошла благотворительная фитнес-акция
Сегодня, 18:08
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smirenny

В Петербурге прошла благотворительная фитнес-акция

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Участники помогли детям реабилитационного центра.

В воскресенье, 16 августа, в Петербурге прошла благотворительная фитнес-акция, участники которой помогли детям реабилитационного центра "Без границ". 

Участие в акции бесплатное, по окончанию тренировки участники делают благотворительный взнос. Отмечается, что тренировки проходят каждую неделю с июля 2020 года. Основательница проекта и акции Алина Казанцева отметила, что тренировки направлены на повышение выносливости, укрепление тела. 

Реабилитационный центр "Без границ" был создан семьями игроков ФК "Зенита" в 2017 году. Там занимаются более 200 детей с диагнозом детский церебральный паралич.

Ранее мы писали, что конфликт на улице Крупской закончился госпитализацией.

Фото: pixabay

Теги: благотворительность, фитнес-акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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