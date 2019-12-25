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В Петербурге прошла акция по профилактике ВИЧ и СПИДа
Сегодня, 19:19
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В Петербурге прошла акция по профилактике ВИЧ и СПИДа

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За правильные ответы на вопросы викторины участники получали в подарок портативное зарядное устройство.

В среду, 1 декабря, в Петербурге прошла серия акций по профилактике распространения ВИЧ и СПИДа среди молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в акциях приняли участие более 600 человек. Они проходили у станции метро "Сенная площадь", на Манежной площади на пешеходной зоне Малой Конюшенной улицы. 

Молодые люди могли пройти интерактивные тесты и проверить свои знания, узнать о рисках и мерах профилактики, о доступности анонимной и бесплатной диагностики на ВИЧ-инфекцию, о важности борьбы со стигмой и дискриминацией в связи с ВИЧ/СПИДом.
За правильные ответы на вопросы участники получали в подарок портативное зарядное устройство (внешний аккумулятор) с мотивирующей надписью "Здоровый образ жизни – это личный успех каждого" и с символикой мероприятия. 

Ранее в Петербурге полиция задержала четырех активисток на акции против гендерного насилия.

Фото: пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Теги: акция, вич, спид
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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