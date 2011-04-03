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В Петербурге прошел международный фестиваль балета Dance Open
Сегодня, 20:54
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smirenny

В Петербурге прошел международный фестиваль балета Dance Open

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Закрытие фестиваля прошло на сцене БКЗ "Октябрьский".

В Петербурге прошла торжественная церемония закрытия международного фестиваля балета Dance Open. Отмечается, что Dance Open является крупнейшим в России балетным фестивалем, который также входит в топ-10  наиболее влиятельных хореографических форумов Европы.

Из-за пандемии коронавируса фестиваль пришлось перенести с апреля на декабрь. Гала-концерт прошел на сцене БКЗ "Октябрьский". На церемонии присутствовал вице-губернатор Владимир Кириллов. Чиновник отметил, что фестиваль продолжил весенний марафон балета. 

Несмотря на трудности, концерт решили провести в оффлайн-формате.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга появится огромный светящийся айсберг.

Фото: Pixabay

Теги: dance open, международный фестиваль балета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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