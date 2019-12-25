Международный фестиваль балета пройдет осенью в Петербурге

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в Петербурге осенью пройдет международный фестиваль балета. Об этом сообщается на странице организаторов в соцсети Facebook.
Так, 20 и 21 октября планируется провести спектакль "MODANSE": балеты "Как дыхание" и "Габриэль Шанель" в Александринском театре. Далее 12 ноября в Шереметевском дворце покажут "В круге Дягилевом. Стоит отметить, что премьера балета Анжелена Прельжокажа "Лебединое озеро" также запланирована на 12 и 13 ноября. Её покажут в театре "Балтийский дом".
Напомним, что соответствующий фестиваль намеревались провести ещё весной, но отложили из-за пандемии коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили о тумане 27 июля.
Фото:pixabay
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