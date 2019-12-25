Международный фестиваль балета пройдет осенью в Петербурге

Фестиваль балета "Дягилев P.S." пришлось отменить весной из-за пандемии.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в Петербурге осенью пройдет международный фестиваль балета. Об этом сообщается на странице организаторов в соцсети Facebook.

Так, 20 и 21 октября планируется провести спектакль "MODANSE": балеты "Как дыхание" и "Габриэль Шанель" в Александринском театре. Далее 12 ноября в Шереметевском дворце покажут "В круге Дягилевом. Стоит отметить, что премьера балета Анжелена Прельжокажа "Лебединое озеро" также запланирована на 12 и 13 ноября. Её покажут в театре "Балтийский дом".

Напомним, что соответствующий фестиваль намеревались провести ещё весной, но отложили из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили о тумане 27 июля.

Фото:pixabay