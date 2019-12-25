Петербуржцев предупредили о тумане 27 июля

Видимость составит 500 и менее метров.

В понедельник, 27 июля, спасатели предупредили петербуржцев о тумане, который может накрыть город с утра.

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, видимость при тумане может составить 500 и менее метров. Особенно осторожными стоит быть автомобилистам.

Согласно прогнозу специалистов ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", сегодня в Северной столице будет малооблачно и без осадков. Днем воздух в городе прогреется до +24…+26 градусов.

Ранее мы писали, что в Петербурге прогремел салют в честь Дня ВМФ.

Фото: pixabay.com