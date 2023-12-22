В Петербурге пройдет международный фестиваль балета Dance Open

Участие в нем примут группы из КНР, Аргентины и ЮАР.

Международный фестиваль Dance Open пройдет в Северной столице с 9 по 19 апреля. Петербуржцы увидят пять балетных вечеров, участие в которых примут как отечественные танцоры, так и зарубежные коллективы из Аргентины, Китая и ЮАР. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

В программе — только лучшее, актуальное и талантливое, воплощенное языком танца. Зарубежная часть программы представлена Театром танца Вуяни из ЮАР, аргентинской Танцевальной компанией Хермана Корнехо и Театром современного танца Гуандуна (южная провинция КНР). Пресс-служба фестиваля Dance Open.

Традиционное масштабное мероприятие в этом году состоится на сцене Александринского театра уже в 23 раз. Откроет фестиваль премьера балета "Ярославна" — авангардное переосмысление "Слова о полку Игореве" главным балетмейстером Пермского балета Алексеем Мирошниченко. Театр "Урал Балет" из Екатеринбурга покажет тройчатку "Павильон Армиды. Венгерские танцы. Sextus Propertius". Жители города на Неве увидят и другие постановки ведущих представителей современной российской хореографии: Вячеслава Самодурова, Антона Пимонова и Максима Петрова.

Ранее мы сообщили о выставке современного искусства в Севкабель Порту.

Фото: "ВКонтакте"/ DANCE OPEN | международный фестиваль балета / Нина Данилова