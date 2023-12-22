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Панк-культура. Король и Шут
Сегодня, 14:00
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Панк-культура. Король и Шут

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В Севкабель Порту работает выставка современного искусства. Она рассказывает о российском панке. Вход для посетителей старше 16 лет.

Здесь есть интерактивные объекты, архивные материалы популярных групп, современные инсталляции о панк-культуре в мире и России. Также в проект вошли уникальные экспонаты, рассказывающие историю субкультуры в Петербурге. 

Посетители могут увидеть ранее не выставлявшиеся личные вещи Михаила Горшенёва, материалы о клубе TamTam, работы Егора Летова, Сергея Пахомова. В экспозицию вошли сценические костюмы музыкантов, рукописи песен, редкие кассеты и диски, афиши и декорации сериала.

Все желающие смогут посетить воссозданный легендарный клуб TamTam, где прошли первые концерты группы. Все это на одной выставке!

Фото: ВКонтакте/ Выставка "Панк-культура. Король и Шут"

Теги: выставка, киш, панк, рок
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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