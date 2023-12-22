Здесь есть интерактивные объекты, архивные материалы популярных групп, современные инсталляции о панк-культуре в мире и России. Также в проект вошли уникальные экспонаты, рассказывающие историю субкультуры в Петербурге.
Посетители могут увидеть ранее не выставлявшиеся личные вещи Михаила Горшенёва, материалы о клубе TamTam, работы Егора Летова, Сергея Пахомова. В экспозицию вошли сценические костюмы музыкантов, рукописи песен, редкие кассеты и диски, афиши и декорации сериала.
Все желающие смогут посетить воссозданный легендарный клуб TamTam, где прошли первые концерты группы. Все это на одной выставке!
Фото: ВКонтакте/ Выставка "Панк-культура. Король и Шут"
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