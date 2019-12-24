В центре Петербурга появится огромный светящийся айсберг 

Арт-объект появится в рамках проекта ArtAntarctica, созданного командой проекта "Музейная линия".

В Северной столице в рамках проекта ArtAntarctica, созданного командой проекта "Музейная линия" появится светящийся айсберг. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Проект ArtAntarctica посвящен 200-летнему юбилею открытию Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Центром уличной экспозиции станет масштабная мэппинг-инсталляция в виде светящегося айсберга сказано в сообщении.

Айсберг появится на площади Труда рядом с Центральным военно-морским музеем и Новой Голландией. Инсталляция будет стеклянной. Планируется, что на ней пройдет уникальный фестиваль видео-мэппинга, посвященный открытию и исследованию самого южного материка планеты.

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Фото: vk.com/visitpetersburg