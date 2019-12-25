В Петербурге прошел легкоатлетический забег памяти Героя России сотрудника СОБР "Гранит" Владимира Усачёва

В забеге приняли участие 15 команд, в том числе ветераны и действующие сотрудники СОБР "Гранит".

В понедельник, 6 сентября, в пресс-службе ГУ Росгвардии по СПб и ЛО сообщили Piter.tv о прошедшем ежегодном спортивном мероприятии, посвященном Героя Российской Федерации, сотрудника петербургского СОБР капитана милиции Владимира Ивановича Усачёва — легкоатлетический забег на дистанцию 5 километров.

Забег прошел в парке культуры и отдыха "Дубки" в Сестрорецке в рамках проекта "Эстафета памяти 2020/2021". Организаторами выступили СОБР "Гранит" Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, Совет ветеранов СОБР, Федерация армейского рукопашного боя России, молодёжное общественное движение "СТЕРХИ", Союз десантников России и Ассоциация им. Маргелова.

Почетными гостями стали вдова и дочь Героя России Ольга и Ксения Усачёвы; командир СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии полковник полиции Кирилл Дьяков; ветеран боевых действий в Республике Афганистан Андрей Горшечников, Герой России Алексей Махотин, представители исполнительной и законодательной власти.

В забеге участвовали 15 команд, в том числе ветераны и действующие сотрудники силовых структур, а также представители различных организаций и благотворительных фондов, студенты. Возраст участников составил от 18 до 60 лет. Лучшее время – 20 минут 23 секунды, показала команда Курортного района.

Напомним, 7 января 2000 года в ходе штурма федеральными силами города Грозный капитан милиции Владимир Иванович Усачев, старший оперуполномоченный петербургского РУБОП, находясь в составе сводного отряда СОБР, отражал атаку боевиков, предпринятую под прикрытием танка. В это время по радиосвязи поступил сигнал о помощи от командования 205-й бригады, укомплектованной солдатами срочной службы.

Понимая, что прорыв бронетехники и пехоты противника угрожает уничтожением не только его группы, но и солдатам 205-й бригады, капитан милиции Усачев, проявляя высокое личное мужество и самоотверженность, с честью выполнил поставленную боевую задачу, остановил атаку боевиков и сумел сберечь подчиненных ему бойцов СОБРа и солдат-срочников, но сам был смертельно ранен. рассказали в пресс-службе

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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ Росгвардии по СПб и ЛО