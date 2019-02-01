В Петербурге прошел фестиваль "Планета Бондарчук"

Его посветили 100-летию мастера отечественного кинематографа.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что в Северной столице провели фестиваль "Планета Бондарчук". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Фестиваль посветили 100-летию мастера отечественного кинематографа.

Чаплин сказал: большое будущее ждет этого артиста. А он раз, и стал режиссером. А потом Мадам Фурцева приглашает его в кабинет и говорит: Сергей Федорович, а вот американский фильм "Война и мир" есть, а у нас нет Наталья Бондарчук

На выставке показали подборку документов, фотографий и кадров со съемочной площадки. Кроме того, гостям фестиваля показали документальный фильм о детских годах Сергея Бондарчука.

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