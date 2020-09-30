В Петербурге прорабатывают новые правила регистрации для таксистов

Его суть заключается в том, что все компании такси и зарегистрированные как ИП перевозчики, смогут получить регистрацию в кратчайшие сроки без доплат.

В Петербурге прорабатывают проект постановления в сфере поддержки бизнеса, предусматривающий шаг навстречу такси. Его суть заключается в том, что все компании такси и зарегистрированные как ИП перевозчики, смогут получить регистрацию в кратчайшие сроки без доплат. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Валерий Молодец.

Комитет по транспорту предложил отказаться от оплаты 320 рублей за оформление разрешительных документов, перейти на электронный документооборот и сократить срок выдачи этих разрешений с 30 до 10 дней.

Также петербургские такси подключат к системе "Безопасный город".

Фото: pixabay