В Петербурге пропавшую два месяца назад нашли утонувшей в Дудергофском канале

Из воды в Красносельском районе Петербурга достали тело женщины, которую безуспешно искали с февраля. Подробности сообщила "Фонтанка".
Утром 20 марта в Дудергофском канале мёртвой нашли 31-летнюю петербурженку, которую разыскивали с начала февраля. На связь женщина перестала выходить в конце января.
По предварительным данным, видимых следов насилия на теле нет. Точную причину смерти установят после судмедэкспертизы.
Ранее в Парголово во время застолья 70-летняя тёща едва не зарезала зятя.
Фото: Piter.tv
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