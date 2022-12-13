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В Петербурге пропавшую два месяца назад нашли утонувшей в Дудергофском канале
Сегодня, 16:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пропавшую два месяца назад нашли утонувшей в Дудергофском канале

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По предварительным данным, видимых следов насилия на теле нет.

Из воды в Красносельском районе Петербурга достали тело женщины, которую безуспешно искали с февраля. Подробности сообщила "Фонтанка".

Утром 20 марта в Дудергофском канале мёртвой нашли 31-летнюю петербурженку, которую разыскивали с начала февраля. На связь женщина перестала выходить в конце января.

По предварительным данным, видимых следов насилия на теле нет. Точную причину смерти установят после судмедэкспертизы. 

Ранее в Парголово во время застолья 70-летняя тёща едва не зарезала зятя.

Фото: Piter.tv

Теги: пропавшая, тело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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