В Парголово во время застолья 70-летняя тёща едва не зарезала зятя

Мужчина помещен в отделение реанимации.

После застолья в Парголово женщина едва не зарезала своего зятя. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 19 марта в квартире на Парнасной улице после совместного распития спиртных напитков, на фоне внезапно возникшего конфликта, 70-летняя пенсионерка нанесла ножевые ранения 45-летнему зятю.

Мужчина был госпитализирован с множественными открытыми ранами живота, нижней части спины и таза, колото-резаным проникающим ранением живота, повреждением тонкой кишки. Он был помещен в отделение реанимации.

Возбуждено уголовное дело "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее житель ночлежки ударил ножом приятеля в квартире на Подольской улице.

Фото: Piter.tv