Житель ночлежки ударил ножом приятеля в квартире на Подольской улице

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина.

В Петербурге накануне, 17 марта, на Подольской улице, 41, на мужчину во время застолья напал его знакомый. Пострадавший попал в больницу с ножевым ранением.

По информации Piter.tv, житель ночлежки ударил ножом своего приятеля. Инцидент произошел в результате внезапно возникшей ссоры.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. Пациент находится в тяжелом состоянии.

Полицейские изъяли из квартиры, где произошло преступление, кухонный нож, следы обуви, следы рук, смывы вещества бурого цвета.

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Фото: Piter.tv