Житель ночлежки ударил ножом приятеля в квартире на Подольской улице

В Петербурге накануне, 17 марта, на Подольской улице, 41, на мужчину во время застолья напал его знакомый. Пострадавший попал в больницу с ножевым ранением.
По информации Piter.tv, житель ночлежки ударил ножом своего приятеля. Инцидент произошел в результате внезапно возникшей ссоры.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. Пациент находится в тяжелом состоянии.
Полицейские изъяли из квартиры, где произошло преступление, кухонный нож, следы обуви, следы рук, смывы вещества бурого цвета.
Ранее на Piter.tv: правоохранители задержали водителя, который врезался в остановку в Красном Селе.
Фото: Piter.tv
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