В Петербурге пропал режиссер БДТ Александр Никаноров

Александр Никаноров, режиссер БДТ им. Г. А. Товстоногова, пропал в Петербурге. Об этом сообщили в группе "Современный театр" во "ВКонтакте".
Никаноров несколько дней не выходит на связь, телефон оставлен дома. Место жительства покинул на синем велосипеде. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, кудрявые русые волосы. Во что был одет, неизвестно.
Ранее мы рассказывали о том, что за сутки в Петербурге пропали две девочки-подростка.
Фото: ВКонтакте / Современный театр; ВКонтакте / Поисковой отряд "ЛизаАлерт" Питер
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