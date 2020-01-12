В Петербурге пропал режиссер БДТ Александр Никаноров

Он несколько дней не выходит на связь. Телефон оставлен дома.

Александр Никаноров, режиссер БДТ им. Г. А. Товстоногова, пропал в Петербурге. Об этом сообщили в группе "Современный театр" во "ВКонтакте".

Никаноров несколько дней не выходит на связь, телефон оставлен дома. Место жительства покинул на синем велосипеде. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, кудрявые русые волосы. Во что был одет, неизвестно.

Ранее мы рассказывали о том, что за сутки в Петербурге пропали две девочки-подростка.

Фото: ВКонтакте / Современный театр; ВКонтакте / Поисковой отряд "ЛизаАлерт" Питер