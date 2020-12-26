За сутки в Петербурге пропали две девочки-подростка

Одну из пропавших уже нашли.

В четверг, 21 сентября, в Петербурге пропали сразу 2 девочки-подростка. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Так, мы уже писали о пропаже 11-летней Маши. Девочка вышла из дома в среду, 20 сентября. Известно, что она направлялась в музыкальную школу в направлении с улицы Марата, но не вернулась. Телефон пропавшей был выключен. Судя по данным на странице "ЛизаАлерт" во Вконтакте, девочку уже нашли живой.

В этот же день стало известно, что в городе пропала 13-летняя Адиба. У подростка чёрные глаза и волосы, рост около 150 сантиметров. Одета в длинную чёрную куртку, белую кофту, синие или серые штаны, серые кроссовки. Девочка могла взять с собой чёрный кожаный портфель.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели нашли заблудившегося пожилого мужчину в лесу Кировского района Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер