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В Петербурге прооперировали девочку, которая травмировала руку у эскалатора в ТРК
Сегодня, 17:00
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В Петербурге прооперировали девочку, которая травмировала руку у эскалатора в ТРК

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Мама пострадавшей сказала, что девочке удалили две фаланги.

Петербургские медики сделали операцию девочке, которой накануне, 17 июня, эскалатор зажевал пальцы в ТРК. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Мама пострадавшей сказала, что девочке удалили две фаланги. Ребенка прооперировали в пятницу в три часа дня. Больница женщину устраивает.

По предварительным данным, 17 июня девочка упала у нижней площадки работающего на спуск эскалатора и травмировала руку. Ребенок находится в детском медицинском учреждении города.

Следователями проводится осмотр места происшествия, а также комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее на Piter.tv: в Волховском районе Ленобласти ребенок попал в больницу после падения из окна.

Фото: Piter.tv

Теги: зажевал руки, операция, трк, эскалатор зажевал пальцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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