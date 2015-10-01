В Петербурге прооперировали девочку, которая травмировала руку у эскалатора в ТРК

Мама пострадавшей сказала, что девочке удалили две фаланги.

Петербургские медики сделали операцию девочке, которой накануне, 17 июня, эскалатор зажевал пальцы в ТРК. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Мама пострадавшей сказала, что девочке удалили две фаланги. Ребенка прооперировали в пятницу в три часа дня. Больница женщину устраивает.

По предварительным данным, 17 июня девочка упала у нижней площадки работающего на спуск эскалатора и травмировала руку. Ребенок находится в детском медицинском учреждении города.

Следователями проводится осмотр места происшествия, а также комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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Фото: Piter.tv