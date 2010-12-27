В Петербурге пройдет выставка памяти Ирины Медянцевой

Ирина Медянцева стала одной из жертв теракта на синей ветке метрополитена 3 апреля 2017 года.

Выставка памяти художника-кукольника Ирины Медянцевой – "Фея кукол и ее студия волшебства!" отроется в понедельник, 3 сентября, в выставочном зале Детской художественной школы им. М.К. Аникушина. Об этом сообщают городские СМИ.

Ирина Медянцева своими руками создавала кукол своими руками, а также передавала собственные знания ученикам студии авторской куклы "Рукодельница". И ее, и работы детей будут представлены на выставке. Посетители увидят несколько видов кукол, в основном, это любимицы Ирины - "большеглазые человечки", а также куклы-животные, сделанные в технике валяния и папье-маше.

Выставка продлится ровно месяц и завершится 3 октября. Добрых и таких человечных кукол Ирина создавала в течение 20 лет. Причем, у каждой было свое такое доброе и милое имя, например, "Питерский ангел" или "Анечка с мишкой". Работы Ирины Медянцевой много раз представляли как на городских, так и на всеройсских, международных выставках.

Ирина Медянцева стала одной из жертв теракта на синей ветке метрополитена 3 апреля 2017 года. Взрыв в вагоне метро прогремел в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

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Фото: Рукодельная барахолка/ ВК