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Производитель Барби впервые выпустил куклу в хиджабе

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Впервые за свою историю Барби оденется в хиджаб.

Компания “Mattel”, занимающаяся производством известных во всем мире кукол Барби, объявила о создании новой серии игрушек, в которой впервые появится кукла в хиджабе. 
 
Набор будет состоять из трех кукол. Каждая из них посвящена женщинам, которые вдохновляют маленьких девочек на подвиги и сильные поступки. Серия получила название Sheroes (female heroes).
 
Одной из моделей, чей образ был взят за основу создания версии Барби стала американская фехтовальщица-саблистка Ибтихадж Мухаммад. Спортсменка выступала на Олимпийских играх в 2016 году, где стала бронзовой призеркой. Ибтихадж лично принимала участие в разработке внешнего облика куклы. 
 
 
Видео: YouTube/ Glamour Magazine
Теги: mattel , барби , хиджаб
Категории: Мировые новости

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