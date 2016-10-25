Производитель Барби впервые выпустил куклу в хиджабе

Впервые за свою историю Барби оденется в хиджаб.

Компания “Mattel”, занимающаяся производством известных во всем мире кукол Барби, объявила о создании новой серии игрушек, в которой впервые появится кукла в хиджабе.

Набор будет состоять из трех кукол. Каждая из них посвящена женщинам, которые вдохновляют маленьких девочек на подвиги и сильные поступки. Серия получила название Sheroes (female heroes).

Одной из моделей, чей образ был взят за основу создания версии Барби стала американская фехтовальщица-саблистка Ибтихадж Мухаммад. Спортсменка выступала на Олимпийских играх в 2016 году, где стала бронзовой призеркой. Ибтихадж лично принимала участие в разработке внешнего облика куклы.

Видео: YouTube/ Glamour Magazine